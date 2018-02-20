В Турции автомобиль убил курильщика

Турецкая полиция выясняет обстоятельства автокатастрофы, которая произошла на юге страны. В городе Карамане у стен кафе неуправляемая машина сбила человека, курившего у входа в заведение.
Трагедия случилась накануне вечером, но известно об этом стало только сегодня. Наезд автомобиля сняли камеры наблюдения. Как передает Haber Turk, 42-летний мужчина закурил у стен кафе, поднялся по ступенькам к краю проезжей части, сделал пару затяжек, как вдруг его сшиб несшийся на высокой скорости серебристый Ford. Минивэн неожиданно сдал вправо, вылетел на тротуар, снес ограждения, сбил курильщика и задел стоявшую на углу девушку.
Мужчину с сигаретой придавило автомобилем, очевидцы пытались ему помочь, но не смогли. Из-под колес пострадавшего достали пожарные. Раненого доставили в госпиталь, где он умер через 2 часа. На больничной койке также оказались водитель минивэна и сбитая им девушка. Автомобилист произошедшее объяснить не смог и заявил, что в какой-то момент Ford потерял управление.
Мужчину с сигаретой придавило автомобилем, очевидцы пытались ему помочь, но не смогли. Из-под колес пострадавшего достали пожарные. Раненого доставили в госпиталь, где он умер через 2 часа. На больничной койке также оказались водитель минивэна и сбитая им девушка. Автомобилист произошедшее объяснить не смог и заявил, что в какой-то момент Ford потерял управление.
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