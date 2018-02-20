Барменша насмерть забила посетителя в подмосковном кафе

В подмосковной Коломне задержали сотрудницу кафе. Женщину подозревают в нанесении смертельных травм одному из клиентов заведения.

По данным следствия, 17 февраля в одном из кафе Коломны между женщиной-барменом и посетителем произошел конфликт, переросший в драку. Во время потасовки барменша не менее пяти раз ударила мужчину кулаком по голове. Из-за этого он упал, ударился головой о кафель и от полученных травм скончался на месте.



В ходе расследования выяснилось, что у женщины уже есть непогашенная судимость. Убитый также неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.



Сейчас сотрудница кафе задержана. Возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности.