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    В Чувашии суд обязал заключенного удалить татуировки со свастикой

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    В Чувашии суд обязал заключенного удалить татуировки со свастикой

    В Чувашии суд обязал заключенного удалить татуировки со свастикой

    Суд в Чебоксарах оштрафовал заключенного за татуировки с нацистским символом и обязал его удалить их.

    Чебоксарский районный суд оштрафовал заключенного за татуировки со свастикой и принял решение конфисковать «предмет административного нарушения». На груди у заключенного увидели две татуировки с нацистским символом, и по результатам проверки на мужчину было заведено административное дело о демонстрации нацистской символики.

    Осужденный не стал отрицать, что сделал татуировки сам, и суд назначил ему наказание в виде штрафа «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления татуировок», сообщает местное издание «Мой город».

    Как сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Глухов, прокурору Чувашии уже была направлена просьба обжаловать решение суда. Правозащитник отмечает, что осуществить конфискацию означает фактически срезать кожу: самостоятельно свести или закрасить татуировки осужденный не имеет права, так как этого не позволяет распорядок колонии. Кроме того, по закону «конфискацию» должны провести судебные приставы, а «конфискованные» татуировки должны каким-то образом перейти в собственность государства.

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