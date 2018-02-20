В Чувашии суд обязал заключенного удалить татуировки со свастикой

Суд в Чебоксарах оштрафовал заключенного за татуировки с нацистским символом и обязал его удалить их.
Чебоксарский районный суд оштрафовал заключенного за татуировки со свастикой и принял решение конфисковать «предмет административного нарушения». На груди у заключенного увидели две татуировки с нацистским символом, и по результатам проверки на мужчину было заведено административное дело о демонстрации нацистской символики.
Осужденный не стал отрицать, что сделал татуировки сам, и суд назначил ему наказание в виде штрафа «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления татуировок», сообщает местное издание «Мой город».
Как сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Глухов, прокурору Чувашии уже была направлена просьба обжаловать решение суда. Правозащитник отмечает, что осуществить конфискацию означает фактически срезать кожу: самостоятельно свести или закрасить татуировки осужденный не имеет права, так как этого не позволяет распорядок колонии. Кроме того, по закону «конфискацию» должны провести судебные приставы, а «конфискованные» татуировки должны каким-то образом перейти в собственность государства.
Осужденный не стал отрицать, что сделал татуировки сам, и суд назначил ему наказание в виде штрафа «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления татуировок», сообщает местное издание «Мой город».
Как сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Алексей Глухов, прокурору Чувашии уже была направлена просьба обжаловать решение суда. Правозащитник отмечает, что осуществить конфискацию означает фактически срезать кожу: самостоятельно свести или закрасить татуировки осужденный не имеет права, так как этого не позволяет распорядок колонии. Кроме того, по закону «конфискацию» должны провести судебные приставы, а «конфискованные» татуировки должны каким-то образом перейти в собственность государства.
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