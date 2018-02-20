Житель Подмосковья изрезал беременную жену и покончил с собой

В Серпуховском районе Московской области мужчина изрезал ножом беременную жену, после чего покончил с собой.
Всё произошло в утром 19 февраля в деревне Шарапова охота. Там 30-летний местный житель несколько раз ударил ножом свою беременную сожительницу. Женщина выжила, сейчас она в больнице.
Сам мужчина после нападения ушел в соседний дом и покончил с собой.
Как выяснили полицейские, ранее он был судим за изнасилование и разбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости.
Сам мужчина после нападения ушел в соседний дом и покончил с собой.
Как выяснили полицейские, ранее он был судим за изнасилование и разбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости.
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