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    Житель Подмосковья изрезал беременную жену и покончил с собой

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    Житель Подмосковья изрезал беременную жену и покончил с собой

    Житель Подмосковья изрезал беременную жену и покончил с собой

    В Серпуховском районе Московской области мужчина изрезал ножом беременную жену, после чего покончил с собой.

    Всё произошло в утром 19 февраля в деревне Шарапова охота. Там 30-летний местный житель несколько раз ударил ножом свою беременную сожительницу. Женщина выжила, сейчас она в больнице.

    Сам мужчина после нападения ушел в соседний дом и покончил с собой.

    Как выяснили полицейские, ранее он был судим за изнасилование и разбой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, передает РИА Новости.

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