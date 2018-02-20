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    Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников

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    Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников

    Из Турции в Грецию на надувной лодке сбежали 17 чиновников

    Греческие СМИ сообщают о массовом побеге турецких чиновников, которые пожаловались на преследования со стороны властей.

    17 турецких госслужащих и судей высадились на греческий остров Инуссес. Береговая охрана сообщила СМИ, что иностранцы добрались по морю на надувной лодке.

    Беглецов разместили в центре регистрации мигрантов. Греческим властям турки рассказали, что их преследуют власти. Позже все 17 человек запросили политического убежища в стране, передает РИА Новости.

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