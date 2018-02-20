Госдума предлагает создать министерство виртуальной реальности

В Госдуме задумались о создании министерства новых технологий и виртуальной реальности. С инициативой выступил зампредседателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов.
Письмо с соответствующей инициативой парламентарий уже направил правительству страны, передает RT. По словам Чернышова, сегодняшние технологии виртуальной реальности позволяют полностью погрузить человека в другой мир, а значит, их можно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине, психологии и спорте. В связи с этим создание отдельного министерства поможет России совершить прорыв и стать передовой страной в этой сфере, полагает автор инициативы.
Борис Чернышов, депутат: «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень».
Парламентарий добавил, что главная цель нового ведомства будет состоять «в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов».
Кроме того, утверждает Чернышов, министерство поможет в цифровизации населения, что положительно скажется на экономике России. Так, врачи с помощью виртуальной реальности смогут вести удаленный прием больных, а школьники — запоминать материал с помощью «полного погружения» в него, что сделает обучение более интересным.
Борис Чернышов, депутат: «Нельзя упускать подобный шанс и оставаться в стороне от развития технологий, способных совершить революцию в науке и обществе… Виртуальная реальность — это новое пространство человеческих возможностей, способное вывести развитие образования, науки, медицины, промышленности и многого другого на более высокий уровень».
Парламентарий добавил, что главная цель нового ведомства будет состоять «в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов».
Кроме того, утверждает Чернышов, министерство поможет в цифровизации населения, что положительно скажется на экономике России. Так, врачи с помощью виртуальной реальности смогут вести удаленный прием больных, а школьники — запоминать материал с помощью «полного погружения» в него, что сделает обучение более интересным.
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