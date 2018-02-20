В Лондоне полицейского судят за воровство печенья у коллеги

Сотрудник лондонской полиции Томас Хупер предстал перед судом за дисциплинарные нарушения на работе, одним из которых стало воровство печенья у коллеги.
На судебном разбирательстве сторона обвинения заявила, что полицейский Томас Хупер в 2016 году позаимствовал у коллеги жестяную коробку с печеньем. В лондонской полиции назвали инцидент воровством, несмотря на то, что провинившийся готов был возместить ущерб, купив новую коробку. Коллеги Хупера заявили, что считают инцидент очень серьезным.
Также в отделении припомнили Хуперу давний штраф за превышение скорости. Полицейский тогда пытался его опротестовать, заявив, что был вынужден вести автомобиль быстрее положенного, потому что вез больного человека, передает «Интерфакс».
Также в отделении припомнили Хуперу давний штраф за превышение скорости. Полицейский тогда пытался его опротестовать, заявив, что был вынужден вести автомобиль быстрее положенного, потому что вез больного человека, передает «Интерфакс».
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