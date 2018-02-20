Жительница Магнитогорска зарезала сына и убила себя

Жительница Магнитогорска Челябинской области зарезала своего шестилетнего сына и покончила с собой.
Тело 40-летней женщины и ее сына нашли утром 19 февраля в безлюдной лесополосе в одном из районов Магнитогорска. По предварительным данным, женщина нанесла ребенку смертельные ножевые ранения, после чего убила себя, сообщает региональное управление Следственного комитета.
На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, ее содержание не разглашается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, ее содержание не разглашается.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.
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