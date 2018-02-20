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    Московские гостиницы оштрафованы на 6 млн рублей за завышение цен к ЧМ-2018

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    Московские гостиницы оштрафованы на 6 млн рублей за завышение цен к ЧМ-2018

    Московские гостиницы оштрафованы на 6 млн рублей за завышение цен к <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    Роспотребнадзор оштрафовал несколько столичных гостиниц за завышение цен на номера в период чемпионата мира по футболу.

    Управление Роспотребнадзора оштрафовало ряд московских гостиниц за завышение цен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Общая сумма штрафа составила почти 6 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

    Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве: «По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 млн 948,2 тыс. рублей».

    смотретьРоссийская гостиница завысила цены на 833% в преддверии ЧМ-2018
    Российская гостиница завысила цены на 833% в преддверии ЧМ-2018
    Завышение цен в этих гостиницах составляло от 103% до 570%.

    Отмечается, что специалисты ведомства выявили еще ряд нарушений: недостоверные данные о ценах на сайтах гостиниц и отсутствие свидетельств о категории гостиниц. Кроме того, некоторые гостиницы лишали своих постояльцев права расторгнуть договор бронирования.

    В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что проверки прошли также в Екатеринбурге, где за завышение цен были оштрафованы 7 гостиниц.

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