Московские гостиницы оштрафованы на 6 млн рублей за завышение цен к ЧМ-2018

Роспотребнадзор оштрафовал несколько столичных гостиниц за завышение цен на номера в период чемпионата мира по футболу.
Управление Роспотребнадзора оштрафовало ряд московских гостиниц за завышение цен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Общая сумма штрафа составила почти 6 млн рублей, сообщает во вторник пресс-служба ведомства.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве: «По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 млн 948,2 тыс. рублей».
Завышение цен в этих гостиницах составляло от 103% до 570%.
Отмечается, что специалисты ведомства выявили еще ряд нарушений: недостоверные данные о ценах на сайтах гостиниц и отсутствие свидетельств о категории гостиниц. Кроме того, некоторые гостиницы лишали своих постояльцев права расторгнуть договор бронирования.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что проверки прошли также в Екатеринбурге, где за завышение цен были оштрафованы 7 гостиниц.
Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве: «По результатам проверок за нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований санитарного законодательства к административной ответственности привлечено 198 юридических лиц и 181 должностное лицо. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 5 млн 948,2 тыс. рублей».
Завышение цен в этих гостиницах составляло от 103% до 570%.
Отмечается, что специалисты ведомства выявили еще ряд нарушений: недостоверные данные о ценах на сайтах гостиниц и отсутствие свидетельств о категории гостиниц. Кроме того, некоторые гостиницы лишали своих постояльцев права расторгнуть договор бронирования.
В пресс-службе Роспотребнадзора добавили, что проверки прошли также в Екатеринбурге, где за завышение цен были оштрафованы 7 гостиниц.
Комментарии