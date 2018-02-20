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    Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 30 млн долларов

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев
    Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 30 млн долларов

    Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 30 млн долларов

    Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 30 млн долларов
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Сергеев

    • Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск к главному информатору WADA Григорию Родченкову в суд Нью-Йорка.

    Поддержку Зайцевой, Вилухиной и Романовой, по данным New York Times, окажет Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России. По данным издания, в иске утверждает, что Родченков оклеветал биатлонисток, когда обвинил их в употреблении допинга. Спортсменки потребуют по 10 миллионов долларов каждая в качестве компенсации.

    Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину, Зайцеву и Романову и аннулировал их результаты на Олимпийских играх в Сочи. Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014.

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    Расследование опиралось на заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга.

    В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), также как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян, однако не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.

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