Российские биатлонистки подадут иск к Родченкову на 30 млн долларов

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подадут иск к главному информатору WADA Григорию Родченкову в суд
Нью-Йорка.
Поддержку Зайцевой, Вилухиной и Романовой, по данным New York Times, окажет Михаил Прохоров, который во время Олимпиады в Сочи возглавлял Союз биатлонистов России. По данным издания, в иске утверждает, что Родченков оклеветал биатлонисток, когда обвинил их в употреблении допинга. Спортсменки потребуют по 10 миллионов долларов каждая в качестве компенсации.
Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину, Зайцеву и Романову и аннулировал их результаты на Олимпийских играх в Сочи. Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014.
Расследование опиралось на заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга.
В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), также как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян, однако не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.
Ранее МОК пожизненно дисквалифицировал Вилухину, Зайцеву и Романову и аннулировал их результаты на Олимпийских играх в Сочи. Решение принято на основе выводов независимой комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб спортсменов с Игр-2014.
Расследование опиралось на заявления бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга.
В январе Зайцева, Вилухина и Романова подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), также как и остальные дисквалифицированные спортсмены. Суд удовлетворил апелляции 28 россиян, однако не стал рассматривать апелляции биатлонисток в ускоренном порядке, так как они уже завершили спортивную карьеру. Их дела будут рассмотрены позднее.
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