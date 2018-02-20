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    Иранские спасатели нашли фюзеляж разбившегося на прошлой неделе самолета

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    Иранские спасатели нашли фюзеляж разбившегося на прошлой неделе самолета

    Иранские спасатели нашли фюзеляж разбившегося на прошлой неделе самолета

    Фюзеляж разбившегося пассажирского самолета обнаружен в районе гор Дена в Иране.

    Иранские спасатели обнаружили в районе горного хребта Дена на западе Ирана фюзеляж пассажирского самолета ATR 72, потерпевшего крушение в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

    Моджтабу Халеди, представитель поисково-спасательной бригады: «Мы не можем отправить машины скорой помощи в горные районы, но на место падения уже вылетели спасательные вертолеты».

    Борт ATR 72 авиакомпании Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, пропал с радаров в воскресенье в 8:52 по местному времени, спустя 20 минут после взлета. Сообщалось, что месяц назад самолет совершал экстренную посадку из-за технической неисправности, однако впоследствии поломка была устранена.

    В ходе поисковой операции обломки самолета обнаружили в районе города Семиром, однако позднее министерство транспорта Ирана не подтвердило информацию о найденных обломках.

    На борту разбившегося лайнера находились 60 пассажиров, в том числе ребенок, и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.

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