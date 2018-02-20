Мастер экспромта: Чуркин стал примером для молодых дипломатов

Ровно год назад не стало постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина. Выдающийся дипломат, в разное время работавший послом нашей страны в Чили, Бельгии и Канаде, скончался ровно год назад в Нью-Йорке . Сегодня Виталия Чуркина, которого называли воином дипломатии и мастером экспромта, вспоминают коллеги и бывшие одноклассники.

Согласно московскому законодательству, имя государственного или общественного деятеля может быть присвоено объекту столичной недвижимости только по истечении 5 лет после смерти. Но в случае Виталия Чуркина было сделано исключение. Его имя получила английская спецшкола №56, где он учился. Сейчас это школа №1522 по улице Народного Ополчения. Именно здесь была создана основа для последующей блестящей дипломатической карьеры. В школе очень бережно хранят память о своем знаменитом выпускнике.



Евгения Лазутченкова, директор школы: «Для нас это, естественно, большая ответственность — нести это имя».



Ответственность эта проявляется в непосредственном участии детей и учителей в изучении жизненного пути выдающегося дипломата, с детства отличавшегося необыкновенной одаренностью и целеустремленностью. Одноклассники Чуркина разглядывают его биографический сборник.



Серафима Шульга, одноклассница В. Чуркина: «Как-то мы подтягивались, глядя на него. Мы — в поход, он — за учебники, мы — в поход, он — на секцию. Мне кажется, у него была расписана каждая минута».



Чуркин был старостой класса, секретарем комсомольской организации школы, играл в школьном драмкружке, прекрасно читал стихи. Никакого блата, он был из скромной семьи, отец — инженер, мама — машинистка в райисполкоме. Когда Виталий снимался в фильме о Ленине «Синяя тетрадь» в роли сына хозяина шалаша, никто из друзей даже не подозревал об этом.



Павел Жуков, одноклассник В. Чуркина: «Мы об этом не знали. Он скрывал. Очень скромный был. Только после выхода фильма на экраны мы посмотрели и узнали».



Элеонора Андреева, учительница В. Чуркина: «Что я хочу сказать в отношении Виталика. Я всегда видела его необыкновенно аккуратным, необыкновенно! То есть всегда пионерский галстук, всегда чистейшая рубашечка, почему-то голубого цвета. Это мне с первого раза, как я его увидела, запомнилось — улыбающийся мальчик. Удивительно талантливые ребята были в этом классе».



Александр Лебедь, ученик 11-го класса: «Знаю, что во время учебы был круглым отличником по всем предметам. Вместе с одноклассниками интересовался раскопками Херсонеса, участвовал к экспедиции по Крыму, неоднократно, 3 раза снимался в кино, был чемпионом Москвы по скоростному бегу на коньках среди юниоров, а по окончании школы был принят без экзаменов во ВГИК и сдал также экзамены в МГИМО».



Как выяснил обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, английский Чуркин знал лучше всех. Помимо школьной программы, он занимался с частным педагогом, носительницей языка, эмигранткой из Америки. Многие годы спустя благодаря этому Виталий Чуркин, работая в США, сможет свободно вести дискуссии на самые острые темы, на слушаниях в Конгрессе США, в Совбезе ООН. Он станет первым советским ответственным работником МИДа, проводящим регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов.



Аделина Селезева, ученица 8-го класса: «И еще мне больше всего запомнилось, что он бегло говорил по-английски. Вообще я тоже бегло говорю по-английски».



Восьмиклассница Аделина после школы тоже хочет поступить в МГИМО. Бегло говорят по-английски и ее друзья по классу. Виталий Чуркин не раз посещал свою родную школу, уже работая на высоких дипломатических постах в МИДе, Брюсселе, Канаде, ООН. Наверняка ему доставляло радость общение с юным поколением, да и со своими учителями. Не только школу было предложено назвать именем Чуркина, но и улицы и площади в различных городах России, а также международную дипломатическую премию и стипендию для студентов МГИМО.



Чуркин стал по-настоящему народным любимцем, люди по достоинству оценили его усилия по защите интересов страны. Он всегда будет являться примером для молодых людей, избравших дипломатическую карьеру.

