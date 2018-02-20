Запуск интернет-продаж спиртных напитков переносится

Минфин хочет отложить старт
онлайн-торговли алкоголем минимум на год. В новой версии законопроекта говорится, что разрешить такую продажу предлагают не с 1 января 2018 года, как было раньше, а с 1 января 2019-го.
В первый год в Интернете можно будет продавать вино и шампанское с защищенным географическим указанием и наименованием места происхождения, а также пиво, сидр и медовуху. Остальные виды алкоголя пустят в Интернет только с 2020 года.
Некоторые участники рынка, с которыми пообщалось агентство РБК, предположили, что отсрочка до 2019 года может быть связана с тем, что нужно выработать единую позицию между ведомствами. Против онлайн-торговли алкоголем выступает Минздрав. Там боятся, что начнут продавать ночью и несовершеннолетним. Интернет-компании отвечают, что все меры защиты от этого в законопроекте есть.
Некоторые участники рынка, с которыми пообщалось агентство РБК, предположили, что отсрочка до 2019 года может быть связана с тем, что нужно выработать единую позицию между ведомствами. Против онлайн-торговли алкоголем выступает Минздрав. Там боятся, что начнут продавать ночью и несовершеннолетним. Интернет-компании отвечают, что все меры защиты от этого в законопроекте есть.
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