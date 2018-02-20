В Башкирии мужчина удерживал в квартире фельдшера скорой, угрожая ему бутылкой

В Башкирии возбуждено уголовное дело после того, как пьяный мужчина долгое дело удерживал в квартире фельдшера скорой, приехавшего по вызову.
По версии следствия, днем 14 января пьяный 33-летний мужчина вызвал скорую. При этом он соврал диспетчеру, что получил огнестрельное ранение. А когда приехал фельдшер, мужчина потребовал сделать ему алкогольную дезинтоксикацию.
Фельдшер проводить процедуру отказался, и тогда мужчина стал угрожать ему убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой, после чего продолжительное время удерживал медика в комнате.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по региону.
Фельдшер проводить процедуру отказался, и тогда мужчина стал угрожать ему убийством, замахиваясь стеклянной бутылкой, после чего продолжительное время удерживал медика в комнате.
Следователи возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, сообщили в СУ СКР по региону.
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