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    Ближневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай». Ближний Восток, войны и вооруженные конфликты, Лавров, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлижневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай»

    Ближневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай»

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    Ближневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай»

    Ближневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай»

    Ближневосточная тематика стала основной на заседании клуба «Валдай»

      В финальный день конференции международного дискуссионного клуба «Валдай» его участники намерены обсудить роль нашей страны в урегулировании ближневосточного вопроса. Накануне эксперты, политики и общественники говорили о градусе эскалации в этом регионе.

      Два дня 130 политиков, дипломатов и экспертов из 30 стран обсуждают проблемы умиротворения одного из самых конфликтных регионов планеты. «Россия на Ближнем Востоке: игра на всех полях» — так называется конференция, которую собрал в Москве дискуссионный клуб «Валдай».

      Это уже 7-я конференция, которую проводят в России. Отличие нынешней в том, что в ней участвуют не только интеллектуалы-политологи, но и те, кто принимает решения — представители Ирана и Саудовской Аравии, Сирии и Турции, Израиля и Палестины. Даже усадить всех на одном поле — задача не из простых. Разные, зачастую противоположные взгляды, а порой откровенная многолетняя вражда.

      Предыдущие попытки США и западных партнеров разрубить, а не распутать ближневосточный узел, создали кровавый хаос в регионе, превратив его в гнездо террористов и зону бедствия. Подход России в том, что простых решений у этого уравнения нет. На родине алгебры это ценят.

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      Послевоенное устройство Сирии, палестино-израильское противостояние, трагедия в Йемене, где гуманитарную катастрофу переживают почти 20 миллионов человек, — таковы темы первого дня дискуссий. Сегодня участники сосредоточатся на том, как собрать Ливию, учесть особый иранский путь, определить судьбу курдов, которых называют центральной проблемой этого века на Ближнем Востоке. Подробности — в репортаже корреспондента Алексея Кондулукова.

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