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    Глава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка. алкоголь, магазины, подделки, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка

    Глава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка

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    Глава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка

    Глава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка

    Глава Роскачества объяснил продажу не соответствующего ГОСТу коньяка

      В Роскачестве признали, что на полках отечественных магазинов вместо коньяка подчас стоит не коньяк. Наказать производителей в данный момент невозможно, поэтому пока приходится уповать на их честность.

      В России 40% имеющегося в продаже коньяка — фальсификат. Такую оценку рынку в конце прошлого года дал вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль.

      Теперь и глава Роскачества Максим Протасов подтвердил, что не весь коньяк из российских магазинов соответствует ГОСТу. Как рассказал Протасов, стандарт для коньяка есть: напиток должен быть произведен при помощи перегонки столового виноматериала, который был выдержан «в контакте с древесиной дуба» не менее 3 лет.

      Однако методика, которая бы определяла состав коньяка, не утверждена, следовательно, производители пока могут называть коньяком то, что сами таковым посчитают. Протасов сообщил, что сейчас нужную методику создают, а пока призвал участников рынка к честности.

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