В Челябинске школьник спас двоих детей из горящей квартиры

Челябинского школьника представят к награде за спасение двоих детей из загоревшейся квартиры.
Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по региону, в минувшие выходные в Ленинском районе Челябинска загорелась квартира на шестом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, пожар устроили дети 10 и 12 лет, которые жили здесь вместе с бабушкой. В какой-то момент они остались одни, решили поиграть со спичками и случайно подожгли кресло.
Мальчики выбежали на балкон и стали звать на помощь. В это время в соседней квартире был в гостях десятиклассник Артемий Полукеев. Он услышал крики детей, разбил балконное окно и помог мальчикам перебраться к нему на балкон через ограждение, придерживая за руки и одежду.
После этого школьник надел на детей теплые вещи и вывел их на улицу, где уже ждали врачи скорой помощи. Дети не пострадали.
Руководство челябинского пожарного гарнизона ходатайствует о представлении Артемия Полукеева к награде «За спасение погибавших».
Мальчики выбежали на балкон и стали звать на помощь. В это время в соседней квартире был в гостях десятиклассник Артемий Полукеев. Он услышал крики детей, разбил балконное окно и помог мальчикам перебраться к нему на балкон через ограждение, придерживая за руки и одежду.
После этого школьник надел на детей теплые вещи и вывел их на улицу, где уже ждали врачи скорой помощи. Дети не пострадали.
Руководство челябинского пожарного гарнизона ходатайствует о представлении Артемия Полукеева к награде «За спасение погибавших».
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