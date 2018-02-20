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    Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца. болезни, гуманитарная помощь, дети и подростки, здоровье, медицина, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

    Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

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    Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

    Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

    Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

      Россия продолжает проводить гуманитарные акции на территории Сирии. Речь идет не только о поставке продуктов питания и предметов первой необходимости мирному населению, но и оказанию медицинской помощи. Впрочем, иногда на местах наши врачи бессильны.

      Третьекласснику Шахину срочно нужна операция на сердце, которую в Сирии провести невозможно. У ребенка врожденный порок, болезнь стремительно прогрессирует.

      Антон Ершов, военный врач центра по примирению враждующих сторон: «Мы обращаемся ко всем общественным организациям России и частным лицам, которые готовы оказать помощь в госпитализации и лечении этого мальчика. Центр по примирению готов со своей стороны организовать скорейшую отправку мальчика на лечение в Россию».

      Сроки поджимают. Три месяца — максимальный срок, в течение которого ребенка можно спасти.

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