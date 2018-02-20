Российские военные врачи просят помочь сирийскому мальчику с пороком сердца

Россия продолжает проводить гуманитарные акции на территории Сирии. Речь идет не только о поставке продуктов питания и предметов первой необходимости мирному населению, но и оказанию медицинской помощи. Впрочем, иногда на местах наши врачи бессильны.

Третьекласснику Шахину срочно нужна операция на сердце, которую в Сирии провести невозможно. У ребенка врожденный порок, болезнь стремительно прогрессирует.



Антон Ершов, военный врач центра по примирению враждующих сторон: «Мы обращаемся ко всем общественным организациям России и частным лицам, которые готовы оказать помощь в госпитализации и лечении этого мальчика. Центр по примирению готов со своей стороны организовать скорейшую отправку мальчика на лечение в Россию».



Сроки поджимают. Три месяца — максимальный срок, в течение которого ребенка можно спасти.