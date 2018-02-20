Совфед: заявляя о российской угрозе, США наращивают военные силы в Чёрном море

Заявления США о том, что Россия якобы наращивает свои военные силы в Чёрном море являются «прямой ложью» и делаются для того, чтобы отвлечь внимание от усиления собственного присутствия в этом регионе и наращивания вооружений в целом, а также политического давления на Россию, заявили в Совфеде РФ.
США наращивает свои военные силы в Чёрном море, чтобы отвлечь внимание от усиления собственного присутствия в этом регионе отмечает в интервью РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Евгений Серебренников, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России — и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря. Это все прямая ложь, попытки отвлечёт внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия США».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американском военном ведомстве сообщил, что ВМС США увеличивают присутствие в Чёрном море, чтобы «попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе».
17 февраля 6-й флота ВМС США сообщил, что американские ракетные эсминцы Carney и Ross вошли в Чёрное море «для проведения морских операций по безопасности». Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
Евгений Серебренников, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «В последнее время со стороны США звучит целый ряд обвинений в адрес России — и по усилению российского ядерного потенциала, и по увеличению ядерного оружия, теперь по наращиванию присутствия в акватории Черного моря. Это все прямая ложь, попытки отвлечёт внимание от собственного наращивания вооружения и военного присутствия США».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в американском военном ведомстве сообщил, что ВМС США увеличивают присутствие в Чёрном море, чтобы «попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе».
17 февраля 6-й флота ВМС США сообщил, что американские ракетные эсминцы Carney и Ross вошли в Чёрное море «для проведения морских операций по безопасности». Согласно конвенции Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в этой акватории не более 21 суток.
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