Московский банк «Мастер-Капитал» остался без лицензии

ЦБ РФ отозвал у столичного коммерческого банка
«Мастер-Капитал» лицензию на осуществление банковских операций.
Как сообщается на сайте регулятора, деятельность этой организации была ориентирована на обслуживание интересов ее собственника. Благодаря кредитованию заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами финансового учреждения, на балансе банка образовался серьезный объем проблемных активов.
Проведенная по требованию надзорного органа надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка. Также нашлись основания для принятия мер по предупреждению банкротства, а это создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Московский банк «Мастер-Капитал» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля он занимал 302-е место в банковской системе страны.
Проведенная по требованию надзорного органа надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств банка. Также нашлись основания для принятия мер по предупреждению банкротства, а это создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Московский банк «Мастер-Капитал» является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 февраля он занимал 302-е место в банковской системе страны.
Комментарии