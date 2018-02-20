Хабаровчанка отсудила 400 тысяч рублей за сломанную на гололеде ногу

Жительница Хабаровска подала в суд на коммунальщиков после того, как упала на скользком тротуаре и получила травму. Суд принял доводы пострадавшей и обязал управляющую компанию выплатить женщине внушительную компенсацию.

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Хабаровск

Способность ходить к хабаровчанке Алёне Болсун после тяжелой травмы вернулась совсем недавно. Прошлой зимой она возвращалась домой привычным маршрутом через соседний двор. На дороге был сплошной лед. Несмотря на осторожность, женщина поскользнулась и упала прямо под аркой.



Алёна Болсун, жительница г. Хабаровска: «Очевидцы вызвали мне скорую. Я была в стрессовом состоянии, меня госпитализировали во вторую краевую больницу».



Врачи обнаружили у пострадавшей винтообразный перелом голени. Поврежденные кости не срастались правильно, женщине пришлось сделать операцию. Длительное лечение больно ударило по кошельку, Алёна много потратила на лекарства и восстановление. Поднявшись на ноги, она твердо решила, что возместить незапланированные расходы ей должна управляющая компания, работники которой не очистили двор от наледи. Однако коммунальщики своей вины не увидели.



Николай Панин, директор управляющей компании ООО «Ремонтно-эксплуатационное предприятие»: «Эта земля не является зоной обслуживания управляющей компании. Это Минобороны земля!»



Алёна не сдалась и обратилась к общественникам, защищающим права потребителей. Юристы помогли ей грамотно составить судебный иск. В качестве доказательств приложили справку о вызове бригады скорой помощи, показания очевидцев и снятое на мобильный телефон видео с места происшествия. Скользкий вопрос, кому на самом деле принадлежит обледеневшая территория, разрешился после запроса в мэрию.



Константин Ким, директор общественной организации по защите прав потребителей г. Хабаровска: «Ясно сказано, что обслуживание придомовой территории этого дома находится в ведении управляющей компании, которая судом признана ответчиком. Суд этому оценку тоже дал».



Фемида в итоге оказалась на стороне пострадавшей. По решению суда управляющая компания должна возместить хабаровчанке 400 тысяч рублей. В такую сумму оценили материальный и моральный ущерб. Впрочем, платить представители ответчика не спешат и намерены оспаривать неудобный для них приговор.



Случай Алёны Болсун уже создал прецедент. По словам юристов, она оказалась первой среди горожан, кто отважился призвать управляющую компанию к ответу за падение на льду. Как выяснил корреспондент НТВ Сергей Анцигин, после широкой огласки в соцсетях к правозащитникам обратились еще несколько человек, пострадавших при схожих обстоятельствах. Общественники надеются, что угроза выплачивать сотни тысяч рублей за причиненный вред здоровью заставит нерадивых коммунальщиков бороться с гололедом быстрее и эффективнее.