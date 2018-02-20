В Дипакадемии МИД РФ вспомнят выдающегося дипломата Виталия Чуркина

Сегодня исполняется ровно год со дня кончины выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина. Он скончался 20 февраля 2017 года прямо на рабочем месте.
Смерть настигла дипломата за день до его 65-летия. В разное время Виталий Чуркин был послом нашей страны в Чили, Бельгии и Канаде, а также работал заместителем министра иностранных дел. С 2006 года и до самой смерти он представлял Москву в ООН. Многочисленные ученики, подчиненные и коллеги отмечают уникальные качества Чуркина. В личных контактах он был открытым и дружелюбным, а во время политических дискуссий — жестким и непримиримым.
Виталий Чуркин: «Мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете, вспомните послужной список своей страны и потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто за что виновен, кто в чем повинен, я думаю, в этом история и Господь Бог разберутся».
Сегодня в Дипломатической академии российского МИДа состоится конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина. В ней будут участвовать представители министерства и Совета Федерации, а также послы иностранных государств и журналисты.
Виталий Чуркин: «Мне особенно странным, конечно же, показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза. Вы вспомните, какую страну вы представляете, вспомните послужной список своей страны и потом уже начинайте рассуждать с позиций морального или какого-то другого превосходства. А кто за что виновен, кто в чем повинен, я думаю, в этом история и Господь Бог разберутся».
Сегодня в Дипломатической академии российского МИДа состоится конференция, посвященная памяти Виталия Чуркина. В ней будут участвовать представители министерства и Совета Федерации, а также послы иностранных государств и журналисты.
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