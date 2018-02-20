В США разочарованы выступлением национальной сборной на ОИ

В Соединенных Штатах разочарованы результатами, которых удалось добиться национальной сборной на Играх в Пхёнчхане.
Сразу в двух крупных изданиях — The Washington Times и The Washington Post — были опубликованы статьи с критикой в адрес американских спортсменов. Журналисты отметили, что в медальном зачете США сильно отстают, несмотря на самую большую сборную и огромные вложения в подготовку.
Из материала The Washington Times: «Самая большая американская сборная на зимних Олимпиадах — 241 атлет — пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. На ее подготовку было израсходовано много денег, а выступает она явно ниже своих возможностей. За девять дней Игр она завоевала так мало наград, что хватит пальцев на двух руках, чтобы их пересчитать. Норвегия, страна с населением 5,6 млн человек, лидирует (в общекомандном зачете) с 28 медалями — по одной на каждые 212 тыс. норвежцев, в то же время у США, где проживают 320 млн человек, лишь 10 медалей — по одной на каждые 32 млн человек».
Авторы статьи подсчитали, что только в 2016 году Олимпийский комитет США потратил на подготовку атлетов свыше $300 млн. Деньги большие, а отдача, как отметили журналисты, — маленькая.
The Washington Post, в свою очередь, напоминает, что, согласно прогнозам, американские атлеты могли рассчитывать на зимних Играх на 40 медалей. Но ожидания не оправдались.
Из материала The Washington Post: «Ожидания были высоки с учетом того, что на Олимпиаде в Ванкувере восемь лет назад сборная завоевала 37 медалей, в Сочи — 28. Однако до конца Игр осталась неделя, а в копилке у сборной всего 10 наград, из которых пять завоеваны в различных состязаниях по сноуборду. А где же успехи в „традиционных“ зимних дисциплинах. Можно было бы отметить, что еще 8 американцев финишировали в своих дисциплинах четвертыми, а 9 — пятыми. Но за четвертые и пятые места награды не присуждают».
Из материала The Washington Times: «Самая большая американская сборная на зимних Олимпиадах — 241 атлет — пока не оправдывает возлагавшихся на нее надежд. На ее подготовку было израсходовано много денег, а выступает она явно ниже своих возможностей. За девять дней Игр она завоевала так мало наград, что хватит пальцев на двух руках, чтобы их пересчитать. Норвегия, страна с населением 5,6 млн человек, лидирует (в общекомандном зачете) с 28 медалями — по одной на каждые 212 тыс. норвежцев, в то же время у США, где проживают 320 млн человек, лишь 10 медалей — по одной на каждые 32 млн человек».
Авторы статьи подсчитали, что только в 2016 году Олимпийский комитет США потратил на подготовку атлетов свыше $300 млн. Деньги большие, а отдача, как отметили журналисты, — маленькая.
The Washington Post, в свою очередь, напоминает, что, согласно прогнозам, американские атлеты могли рассчитывать на зимних Играх на 40 медалей. Но ожидания не оправдались.
Из материала The Washington Post: «Ожидания были высоки с учетом того, что на Олимпиаде в Ванкувере восемь лет назад сборная завоевала 37 медалей, в Сочи — 28. Однако до конца Игр осталась неделя, а в копилке у сборной всего 10 наград, из которых пять завоеваны в различных состязаниях по сноуборду. А где же успехи в „традиционных“ зимних дисциплинах. Можно было бы отметить, что еще 8 американцев финишировали в своих дисциплинах четвертыми, а 9 — пятыми. Но за четвертые и пятые места награды не присуждают».
Комментарии