Допинг-офицеры сорвали тренировку итальянским фигуристам

Допинг-офицеры появились на тренировке итальянских фигуристов Анны Каппеллини и Луки Ланотте на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Итальянским спортсменам пришлось отменить тренировку перед произвольным танцем, который им предстоит представить позже во вторник, для того, чтобы сдать тесты на допинг. Об этом сообщает сайт Rocker Skating.
Ранее допинг-офицеры сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. У девушки сначала произвели забор крови, а после потребовали сдать анализ мочи для проверки на наличие запрещенных препаратов. 15-летняя спортсменка переволновалась, так что процедура затянулась, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе российской команды.
Источник: «Из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана».
Фигуристки исполнят короткую программу на Играх в Пхёнчхане 21 февраля.
Ранее допинг-офицеры сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой. У девушки сначала произвели забор крови, а после потребовали сдать анализ мочи для проверки на наличие запрещенных препаратов. 15-летняя спортсменка переволновалась, так что процедура затянулась, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в штабе российской команды.
Источник: «Из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана».
Фигуристки исполнят короткую программу на Играх в Пхёнчхане 21 февраля.
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