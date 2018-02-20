Японцам решили показать Курилы издалека

Правительство Японии собирается профинансировать экскурсии на остров Хоккайдо для школьных учителей, чтобы они могли издалека посмотреть на Курилы.
Как сообщает издание Japan Times, педагогам предложат бесплатно съездить на восточное побережье Хоккайдо: полуостров Нэмуро и в города Бэцукаи, Накасибэцу, Сибэцу и Раусу, откуда при хорошей погоде можно разглядеть российские острова.
Таким образом власти страны хотят рассказать молодежи о территориальной проблеме с Россией. В 2018 году планируется отправить на экскурсию педагогов из 20 школ. Для этого в проект бюджета включили десять миллионов йен (порядка 5,3 миллиона рублей).
Москва и Токио продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, оторую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявляли в МИД РФ, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Таким образом власти страны хотят рассказать молодежи о территориальной проблеме с Россией. В 2018 году планируется отправить на экскурсию педагогов из 20 школ. Для этого в проект бюджета включили десять миллионов йен (порядка 5,3 миллиона рублей).
Москва и Токио продолжают переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является проблема принадлежности южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, но Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы островов, оторую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявляли в МИД РФ, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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