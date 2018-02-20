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    Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

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    Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

    Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать диалог с американским лидером Дональдом Трампом. И даже предложил предложил президенту США самому выбрать время и место встречи.

    Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Дональд Трамп выступал с призывом не вмешиваться во внутренние дела других стран. Пришло время выполнить его, и вместо агрессии приступить к диалогу. Диалог в Каракасе или Вашингтоне? Время и место, и я там буду».


    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. По его словам, Соединенные Штаты не могут «стоять со скрещенными руками», глядя на то, как уничтожают демократию в Венесуэле.

    Дональд Трамп же заявлял, что у США есть много вариантов урегулирования ситуации в Венесуэле. При этом американский президент не исключал проведения военной операции.

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