Мадуро заявил о готовности к диалогу с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности начать диалог с американским лидером Дональдом Трампом. И даже предложил предложил президенту США самому выбрать время и место встречи.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: «Дональд Трамп выступал с призывом не вмешиваться во внутренние дела других стран. Пришло время выполнить его, и вместо агрессии приступить к диалогу. Диалог в Каракасе или Вашингтоне? Время и место, и я там буду».
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. По его словам, Соединенные Штаты не могут «стоять со скрещенными руками», глядя на то, как уничтожают демократию в Венесуэле.
Дональд Трамп же заявлял, что у США есть много вариантов урегулирования ситуации в Венесуэле. При этом американский президент не исключал проведения военной операции.
.@RealDonaldTrump hizo campaña promoviendo la no intromisión en los asuntos internos de otros países. Llegó el momento de cumplirlo y cambiar su agenda de agresión por una de diálogo. ¿Diálogo en Caracas o Washington DC? Hora y lugar y ahí estaré.— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 19 февраля 2018 г.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Вашингтон продолжает рассматривать возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. По его словам, Соединенные Штаты не могут «стоять со скрещенными руками», глядя на то, как уничтожают демократию в Венесуэле.
Дональд Трамп же заявлял, что у США есть много вариантов урегулирования ситуации в Венесуэле. При этом американский президент не исключал проведения военной операции.
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