Киев не хочет видеть белорусских миротворцев в Донбассе

Белоруссия не может принимать участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, так как является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделала замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.
Елена Зеркаль, замглавы МИД Украины: «Насколько я знаю, Белоруссия не покинула ОДКБ и является членом этой организации, а если мы исключаем (участие в миссии стран) НАТО, то очень логично, чтобы не говорили, что страны ОДКБ берут участие в этой миссии».
Она также в очередной раз подчеркнула, самопровозглашенные республики не являются сторонами переговоров по данному вопросу, передает сайт «112 Украина».
Ранее Минск выразил готовность принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.
Впервые идею о возможном размещении миротворческой миссии в Донбассе в сентябре 2017 года озвучил Владимир Путин. Он дал поручение МИД внести в СБ ООН соответствующую резолюцию. Но договориться о международном контингенте никак не удается: Москва считает, что он нужен только на линии соприкосновения, а Вашингтон и Киев настаивают, чтобы миссия распространилась на всю территорию ДНР и ЛНР, включая границу с Россией. Кроме этого, украинская сторона выступает против участия в миссии российских военных.
Она также в очередной раз подчеркнула, самопровозглашенные республики не являются сторонами переговоров по данному вопросу, передает сайт «112 Украина».
Ранее Минск выразил готовность принять участие в урегулировании конфликта в Донбассе, в том числе в возможной миротворческой миссии.
Впервые идею о возможном размещении миротворческой миссии в Донбассе в сентябре 2017 года озвучил Владимир Путин. Он дал поручение МИД внести в СБ ООН соответствующую резолюцию. Но договориться о международном контингенте никак не удается: Москва считает, что он нужен только на линии соприкосновения, а Вашингтон и Киев настаивают, чтобы миссия распространилась на всю территорию ДНР и ЛНР, включая границу с Россией. Кроме этого, украинская сторона выступает против участия в миссии российских военных.
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