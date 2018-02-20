Жертвы СБУ: как можно оказаться врагом Украины по разнарядке спецслужб

О том, что творится в украинских спецтюрьмах говорили уже не раз. Но теперь поделиться своими историями решились несколько девушек, которые попали в камеры по надуманным обвинениям. Пытки, унижения, издевательства — что еще рассказывают о тюрьмах Незалежной те, кому удалось вырваться на свободу? И чем объясняется цинизм и жестокость следователей СБУ?
Уроженка Мариуполя Светлана Акимченкова попала под горячую руку следователей СБУ три года назад. После школы она поступила в Донецкий лицей связи, но доучиться не успела из-за начавшегося военного конфликта. В январе 2015 года студентов отправили по местам прописки.
В Мариуполе 19-летняя Света решила жить отдельно от родителей и сняла домик. Друг попросил ее временно сдать комнату его знакомому. А через две недели ее дом попал во все сводки украинских новостей — квартирант по имени Николай оказался активистом ДНР, находившимся в розыске киевских спецслужб. Светлану представили журналистам как боевую подругу Николая и предъявили ей обвинения в сепаратизме, терроризме и даже убийствах.
Светлана Акимченкова: «На каждый их вопрос я чистосердечно отвечала, что ничего не знаю и вообще не понимаю, о чем идет речь. За получала довольно сильный удар».
Приговор суда постоянно откладывался — доказательств не было. Но Света понимала, что просто так ее никто не выпустит. И неизвестно, сколько бы она еще так просидела, если бы спустя три года не попала в списки для обмена пленных. Только во теперь она не может спать без сильных успокоительных. Да и с ними то и дело просыпается от кошмаров.
А ветеринарный врач из Мариуполя Маргарита всего лишь сделала несколько телефонных звонков на в Донецк. И получила за это 11 месяцев тюрьмы. В изоляторе у нее начались кровотечения. Врачи объявили страшный диагноз: рак. В тех условиях это был смертельный приговор.
Маргарита Месяц: «СБУшники сказали — лечить ДНРов не надо, эти сволочи живучие. И не разрешали медикам оказывать помощь».
Вскоре Маргарита узнала, что с ней еще обращались гуманно.
Маргарита Месяц: «Девочек, которые со мной сидели вместе, пытали. Пытали в прямом смысле слова. 17-летний ребенок на дыбе висел. А ее бабушку 65-летнюю сажали напротив, раскрывали ей силком глаза и говорили — смотри».
Эту девочку тоже удалось обменять на пленного украинского солдата. Теперь она на всю жизнь инвалид. А все из-за того, что ее отца в Киеве признали сепаратистом.
Подробности в спецрепортаже «Итогов дня».
В Мариуполе 19-летняя Света решила жить отдельно от родителей и сняла домик. Друг попросил ее временно сдать комнату его знакомому. А через две недели ее дом попал во все сводки украинских новостей — квартирант по имени Николай оказался активистом ДНР, находившимся в розыске киевских спецслужб. Светлану представили журналистам как боевую подругу Николая и предъявили ей обвинения в сепаратизме, терроризме и даже убийствах.
Светлана Акимченкова: «На каждый их вопрос я чистосердечно отвечала, что ничего не знаю и вообще не понимаю, о чем идет речь. За получала довольно сильный удар».
Приговор суда постоянно откладывался — доказательств не было. Но Света понимала, что просто так ее никто не выпустит. И неизвестно, сколько бы она еще так просидела, если бы спустя три года не попала в списки для обмена пленных. Только во теперь она не может спать без сильных успокоительных. Да и с ними то и дело просыпается от кошмаров.
А ветеринарный врач из Мариуполя Маргарита всего лишь сделала несколько телефонных звонков на в Донецк. И получила за это 11 месяцев тюрьмы. В изоляторе у нее начались кровотечения. Врачи объявили страшный диагноз: рак. В тех условиях это был смертельный приговор.
Маргарита Месяц: «СБУшники сказали — лечить ДНРов не надо, эти сволочи живучие. И не разрешали медикам оказывать помощь».
Вскоре Маргарита узнала, что с ней еще обращались гуманно.
Маргарита Месяц: «Девочек, которые со мной сидели вместе, пытали. Пытали в прямом смысле слова. 17-летний ребенок на дыбе висел. А ее бабушку 65-летнюю сажали напротив, раскрывали ей силком глаза и говорили — смотри».
Эту девочку тоже удалось обменять на пленного украинского солдата. Теперь она на всю жизнь инвалид. А все из-за того, что ее отца в Киеве признали сепаратистом.
Подробности в спецрепортаже «Итогов дня».
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