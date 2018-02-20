Палестина надеется, что Россия будет её «мостом» во взаимоотношениях с миром

Палестина хочет, чтобы Россия стала ее «мостом» во взаимоотношениях со всем миром, в том числе с США. Об этом заявил советник президента Палестины по внешнеполитическим вопросам и международным отношениям Набиль Шаат.
Набиль Шаат, советник президента Палестины: «Мы хотим, чтобы Россия была мостом со всем миром, не только с США. Россия всегда была партнером и другом, всегда хотела решать проблемы Ближнего Востока. Мы видим и признаем ее роль в Сирии и потери, которые она несет, чтобы спасти Сирию от гражданской войны и от раскола. Ценим ту ответственность, которую она берет на себя».
Он отметил, что за последние годы многое изменилось, и мир, в котором доминировали США, уходит в прошлое.
Набиль Шаат: «Россия стала великой державой в экономической, политической и военных сферах. Китай — экономический гигант. Нельзя говорить про Ближний Восток без Европы. Важную роль играют Япония, Индия, ЮАР, Бразилия. Мир изменился, и нужно менять формат переговоров».
В интервью газете «Коммерсант» он рассказал, что обсуждал эти вопросы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече два месяца назад. По его словам, Палестинские власти недовольны стремлением США самостоятельно устанавливать мир на Ближнем Востоке, фактически исключая из переговорного процесса Россию и другие страны. При этом, как подчеркнул Шаат, Вашингтон все время склоняется на сторону Израиля, что не способствует процессу урегулирования.
Он отметил, что за последние годы многое изменилось, и мир, в котором доминировали США, уходит в прошлое.
Набиль Шаат: «Россия стала великой державой в экономической, политической и военных сферах. Китай — экономический гигант. Нельзя говорить про Ближний Восток без Европы. Важную роль играют Япония, Индия, ЮАР, Бразилия. Мир изменился, и нужно менять формат переговоров».
В интервью газете «Коммерсант» он рассказал, что обсуждал эти вопросы с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на встрече два месяца назад. По его словам, Палестинские власти недовольны стремлением США самостоятельно устанавливать мир на Ближнем Востоке, фактически исключая из переговорного процесса Россию и другие страны. При этом, как подчеркнул Шаат, Вашингтон все время склоняется на сторону Израиля, что не способствует процессу урегулирования.
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