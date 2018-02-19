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    В Петербурге стартовала автоэкспедиция по городам Русского Севера. Арктика, Санкт-Петербург, автомотоспорт, экспедиции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге стартовала автоэкспедиция по городам Русского Севера

    В Петербурге стартовала автоэкспедиция по городам Русского Севера

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    В Петербурге стартовала автоэкспедиция по городам Русского Севера

    В Петербурге стартовала автоэкспедиция по городам Русского Севера

      Полуденный выстрел в Петропавловской крепости дал сигнал к началу автоэкспедиции в Арктику. Туда отправилась колонна из четырех внедорожников.

      Всего за восемь дней участники большого путешествия проедут шесть тысяч километров, по пути изучая города Русского Севера. Цель экспедиции — доказать, что Арктика не так и далеко. Чтобы попасть в нее не обязательно быть полярником. Добраться туда может каждый без специальной подготовки.

      Правда, на всякий случай во главе колонны поставили профессионального спортсмена. У обладателя Кубка России по ралли-рейдам и победителя марафона «Шелковый путь» серии «Дакар» Антона Мельникова появится редкая возможность в дороге не гнать, а спокойно оглядываться по сторонам.

      Путь автоэкспедиции «От Балтики до Арктики» проложен по малоизвестным местам северо-западного региона. Среди участников — журналисты, которые будут записывать истории местных жителей о Русском Севере и жизни в российской глубинке. Возможно, появится и новый путеводитель для туристов. Финальная точка — это город Пустозёрск рядом с Нарьян-Маром. Туда колонна должна прибыть 26 февраля.

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