Петербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом

В Петродворцовом районе сегодня не нашлось противников создания Шунгеровского заказника.

Общественные слушания, посвященные появлению особо охраняемой природной территории, включающей сам лесопарк и долину реки Кикенки, собрали чуть более 10 местных жителей.



Основная цель — сохранить целостный лестной массив площадью более 300 гектаров и защитить его от возможной застройки. Ученые выяснили, что в ограниченной городскими трассами и кольцевой автодорогой зоне, обитает 75 видов птиц и 17 видов млекопитающих, 12 из которых включены в Красную книгу Петербурга.



Жители прилегающих к лесопарку населенных пунктов, поддерживающие создание заказника, просили включить в природоохранную территорию также соседствующие с лесом поля и озеро с кембрийской глиной.



Кроме того, они интересовались возможностью сбора в заказнике грибов и ягод и перспективами заселения заказника цаплями. По прогнозам властей, на создание особо охраняемой природной территории может потребоваться два года.