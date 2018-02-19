Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Петербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом. Санкт-Петербург, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом

    Петербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом

    комментировать

    Петербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом

    Петербуржцы поддержали создание Шунгеровского заказника под Петергофом

      В Петродворцовом районе сегодня не нашлось противников создания Шунгеровского заказника.

      Общественные слушания, посвященные появлению особо охраняемой природной территории, включающей сам лесопарк и долину реки Кикенки, собрали чуть более 10 местных жителей.

      Основная цель — сохранить целостный лестной массив площадью более 300 гектаров и защитить его от возможной застройки. Ученые выяснили, что в ограниченной городскими трассами и кольцевой автодорогой зоне, обитает 75 видов птиц и 17 видов млекопитающих, 12 из которых включены в Красную книгу Петербурга.

      Жители прилегающих к лесопарку населенных пунктов, поддерживающие создание заказника, просили включить в природоохранную территорию также соседствующие с лесом поля и озеро с кембрийской глиной.

      Кроме того, они интересовались возможностью сбора в заказнике грибов и ягод и перспективами заселения заказника цаплями. По прогнозам властей, на создание особо охраняемой природной территории может потребоваться два года.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru