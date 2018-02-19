В Испании началось судебное разбирательство по делу «русской мафии»

Перед судом в Мадриде сегодня предстали участники так называемой русской мафии. На расследование этого громкого уголовного дела ушло около 10 лет.
В списке обвиняемых 18 человек — большинство из них граждане России, в том числе известные бизнесмены и чиновники. Их всех подозревают в отмывании денег.
В частности, среди подсудимых — депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Для парламентария прокурор запросил 5 с половиной лет лишения свободы. Сам Резник прибыл в Мадрид на заседание. По его словам, он сделал это, потому что невиновен и доверяет испанскому правосудию.
Сторона защиты в свою очередь подчеркнула, что нет никаких доказательств незаконной связи депутата с «членами какой-либо преступной организации», а все имущество Резниеа и его супруги задекларировано, так как он является депутатом, передает РИА Новости.
Лидерами группировки испанские сыщики называют вероятного предводителя Тамбовской ОПГ Геннадия Петрова и дважды судимого на родине Александра Малышева. По основной версии, выйдя на свободу в конце 90-х, оба отправились за границу. Они успешно вели бизнес, а параллельно якобы пытались легализовать крупные суммы, полученные от своих подельников из России, через перепродажу элитной недвижимости. Позже вырученные деньги они переводили на свои счета в офшорной зоне.
После серии громких задержаний в 2008 году, получивших название «Тройка», обоим удалось скрыться. Петров якобы уехал на несколько дней в Санкт-Петербург по семейным обстоятельствам, но так и не вернулся. Под этим же предлогом позже в Северную столицу перебрался и Малышев.
Подсудимым грозит до восьми лет заключения, а также весьма внушительный штраф — почти 3 млрд евро. Не исключено, что в случае неявки на заседание фигуранты будут объявлены в международный розыск.
В частности, среди подсудимых — депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Для парламентария прокурор запросил 5 с половиной лет лишения свободы. Сам Резник прибыл в Мадрид на заседание. По его словам, он сделал это, потому что невиновен и доверяет испанскому правосудию.
Сторона защиты в свою очередь подчеркнула, что нет никаких доказательств незаконной связи депутата с «членами какой-либо преступной организации», а все имущество Резниеа и его супруги задекларировано, так как он является депутатом, передает РИА Новости.
Лидерами группировки испанские сыщики называют вероятного предводителя Тамбовской ОПГ Геннадия Петрова и дважды судимого на родине Александра Малышева. По основной версии, выйдя на свободу в конце 90-х, оба отправились за границу. Они успешно вели бизнес, а параллельно якобы пытались легализовать крупные суммы, полученные от своих подельников из России, через перепродажу элитной недвижимости. Позже вырученные деньги они переводили на свои счета в офшорной зоне.
После серии громких задержаний в 2008 году, получивших название «Тройка», обоим удалось скрыться. Петров якобы уехал на несколько дней в Санкт-Петербург по семейным обстоятельствам, но так и не вернулся. Под этим же предлогом позже в Северную столицу перебрался и Малышев.
Подсудимым грозит до восьми лет заключения, а также весьма внушительный штраф — почти 3 млрд евро. Не исключено, что в случае неявки на заседание фигуранты будут объявлены в международный розыск.
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