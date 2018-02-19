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    В Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора. Санкт-Петербург, гребля, скульптура, смерть, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора

    В Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора

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    В Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора

    В Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора

    В Северной столице не стало знаменитого гребца и скульптора

      В Петербурге ушел из жизни почетный гражданин города Юрий Тюкалов.

      Легенда советского спорта, двукратный олимпийский чемпион скончался на 88-м году, сообщили в Федерации гребного спорта России. Воспитанник клуба «Красное знамя» получил мировую известность после Олимпийских игр 1952 года.

      Тогда его успех в гонках одиночек не только принес СССР золота, но и стал одной из сенсаций хельсинкской Олимпиады. Одновременно с медалью Юрию Тюкалову вручили и высшую награду гребного клуба Финляндии.

      Завершив спортивную карьеру, Юрий Тюкалов увлекся творчеством. Он окончил Высшее художественное училище имени Мухиной. Известен как автор скульптур, посвященных истории России и русского флота.

      Тюкалов участвовал в создании Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. В центре мемориального зала установлено панно его работы.

      Кроме того, Юрий Тюкалов награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За трудовую доблесть». О дате и времени похорон будет известно позднее.

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