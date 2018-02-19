Кандидат в президенты Сурайкин поучаствовал в тренировке по самбо

Сегодня к наблюдению за подготовкой к президентским выборам приступили наблюдатели от СНГ. О масштабах миссии стало известно после встречи главы Центризбиркома Эллы Памфиловой и руководителя миссии наблюдателей Виктора Гуминского. По его словам, всего в России будут работать около 300 наблюдателей от СНГ. Тем временем кандидаты в президенты продолжают участвовать в мероприятиях в рамках избирательных кампаний.
Один из кандидатов на президентский пост, Борис Титов, сегодня открыл свой штаб в центре Москвы, перерезав красную ленточку. Он сразу же провел встречу с доверенными лицами и ответил на вопросы журналистов.
Другой кандидат в президенты, Максим Сурайкин, сегодня продемонстрировал свою готовность к борьбе, причем не только политической. Выдвиженец от «Коммунистов России» поучаствовал в показательной тренировке по самбо.
А вот кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак приняла участие во вручении грантов фонда имени своего отца — Анатолия Собчака. Церемония прошла в Санкт-Петербургском государственном университете. Собчак призвала молодых юристов быть порядочными в своей будущей работе.
И сегодня же в российских регионах прошли уличные акции, связанные с предстоящими выборами. Активисты сети общественных наблюдателей под названием «Национальный общественный мониторинг» вышли на одиночные пикеты в десятках городов, в частности, в Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле.
Они потребовали очистить списки избирателей от «мертвых душ». Ранее в ЦИК заявили, что уже убрали из базы данных полмиллиона мертвых душ и двойников. Участники сегодняшних пикетов призвали Центризбирком усилить работу по актуализации списков избирателей.
Другой кандидат в президенты, Максим Сурайкин, сегодня продемонстрировал свою готовность к борьбе, причем не только политической. Выдвиженец от «Коммунистов России» поучаствовал в показательной тренировке по самбо.
А вот кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак приняла участие во вручении грантов фонда имени своего отца — Анатолия Собчака. Церемония прошла в Санкт-Петербургском государственном университете. Собчак призвала молодых юристов быть порядочными в своей будущей работе.
И сегодня же в российских регионах прошли уличные акции, связанные с предстоящими выборами. Активисты сети общественных наблюдателей под названием «Национальный общественный мониторинг» вышли на одиночные пикеты в десятках городов, в частности, в Екатеринбурге, Калининграде, Ярославле.
Они потребовали очистить списки избирателей от «мертвых душ». Ранее в ЦИК заявили, что уже убрали из базы данных полмиллиона мертвых душ и двойников. Участники сегодняшних пикетов призвали Центризбирком усилить работу по актуализации списков избирателей.
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