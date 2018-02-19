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    Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ. Госдума, Швейцария, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВолодин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

    Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

    3 комментария
    Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

    Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

    Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

      Новые пути сотрудничества России и Швейцарии обсуждали сегодня в Берне. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился там с представителями деловых кругов.

      Володин говорил о том, что антироссийские санкции, инициированные США, наносят большой вред экономике европейских стран, и призывал швейцарцев активнее взаимодействовать с российским бизнесом.

      Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Рост существенный, при этом мы не вышли на уровень более успешных периодов, когда товарооборот достигал 13 миллиардов долларов, сейчас он порядка 5 миллиардов, есть к чему стремиться».

      Володин также пообщался с коллегой — председателем Национального совета Швейцарии. Он заверил гостя, что будет добиваться возвращения России права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы. А Володин пригласил швейцарцев быть наблюдателями на наших президентских выборах.

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