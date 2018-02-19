Володин призвал швейцарский бизнес активизировать сотрудничество с РФ

Новые пути сотрудничества России и Швейцарии обсуждали сегодня в Берне. Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился там с представителями деловых кругов.

Володин говорил о том, что антироссийские санкции, инициированные США, наносят большой вред экономике европейских стран, и призывал швейцарцев активнее взаимодействовать с российским бизнесом.



Вячеслав Володин, председатель Госдумы: «Рост существенный, при этом мы не вышли на уровень более успешных периодов, когда товарооборот достигал 13 миллиардов долларов, сейчас он порядка 5 миллиардов, есть к чему стремиться».



Володин также пообщался с коллегой — председателем Национального совета Швейцарии. Он заверил гостя, что будет добиваться возвращения России права голоса на Парламентской ассамблее Совета Европы. А Володин пригласил швейцарцев быть наблюдателями на наших президентских выборах.