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    В Латвии задержали и отпустили главу Центробанка. задержание, коррупция, Латвия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Латвии задержали и отпустили главу Центробанка

    В Латвии задержали и отпустили главу Центробанка

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    В Латвии задержали и отпустили главу Центробанка

    В Латвии задержали и отпустили главу Центробанка

    В Латвии задержали и отпустили главу Центробанка

      В Латвии задержали главу Центробанка Илмара Римшевича, но вскоре выпустили под залог. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

      Речь, по данным национального ведомства по борьбе с коррупцией, идет не менее чем о 100 тысячах евро. Когда и от кого Римшевич получил взятку — пока не уточняется. В деле главного банкира страны фигурирует местный бизнесмен, который сейчас находится под арестом.

      Ранее в доме Римшевича и на его рабочем месте спецслужбы провели обыски. Сам подозреваемый обвинения в свой адрес отрицает.

      Между тем латвийские СМИ сообщают, что Римшевич уже вышел под залог в 100 тысяч евро. Деньги на счет государства перечислил один из его ближайших друзей.

      Тем временем латвийское правительство на экстренном заседании решило отстранить Римшевича от занимаемой должности.

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