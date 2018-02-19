Питерский Митёк переписал «Евгения Онегина» на современный лад

Один из художников группы «Митьки» Виктор Тихомиров представил второе издание ремейка пушкинского романа. Но своего героя назвал Евгением Телегиным.

Автор не скрывает, что его произведение написано по аналогии с «энциклопедией русской жизни». Он специально поместил главного героя во времена своей молодости, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Так, Евгений значительно помолодел и начал слушать рок-музыку. При этом произведение Митька отличается от романа Пушкина слогом. Виктор Тихомиров писал своего «Евгения Телегина» в прозе.



В книге много иллюстраций. Некоторые рисовал сам Виктор Тихомиров, а что-то, как например портрет автора, выполнено рукой Виктора Цоя. Предисловие же к роману написал Борис Гребенщиков.