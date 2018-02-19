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    «Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо. Голливуд, зима, знаменитости, погода, Якутия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо

    «Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо

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    «Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо

    «Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо

    «Минус 60 — это норма»: якутские синоптики ответили встревоженному Ди Каприо

      Сегодня якутский Гидрометцентр поспешил успокоить голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо, которого всерьез напугали местные морозы.

      Накануне актер разместил в Instagram на странице своего фонда тревожный пост о температурных рекордах в селе Оймякон — самом холодном обитаемом месте на Земле.

      Из сообщения Леонардо Ди Каприо: «В этом сибирском селе ломались термометры, когда температура достигла минус 62! Такого не было уже 15 лет! Изменение климата представляет реальную угрозу для местных».

      Якутские синоптики не замедлили с ответом. И рассказали голливудской звезде, что 60-градусные морозы для этой местности — норма, более того, эту зиму в Оймяконе даже можно назвать теплой: сейчас здесь какие-то минус 25, что на целых четыре градуса выше нормы.

      Стоит отметить, что тему холода и зимы Ди Каприо полностью раскрыл не только в своей общественной деятельности, но и в кино: от «Титаника», где его герой замерз в ледяной воде Атлантики, до «Выжившего», где актер снимался в мороз практически без одежды.

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