Сегодня якутский Гидрометцентр поспешил успокоить голливудскую звезду Леонардо Ди Каприо, которого всерьез напугали местные морозы.
Накануне актер разместил в Instagram на странице своего фонда тревожный пост о температурных рекордах в селе Оймякон — самом холодном обитаемом месте на Земле.
Из сообщения Леонардо Ди Каприо: «В этом сибирском селе ломались термометры, когда температура достигла минус 62! Такого не было уже 15 лет! Изменение климата представляет реальную угрозу для местных».
Якутские синоптики не замедлили с ответом. И рассказали голливудской звезде, что 60-градусные морозы для этой местности — норма, более того, эту зиму в Оймяконе даже можно назвать теплой: сейчас здесь какие-то минус 25, что на целых четыре градуса выше нормы.
Стоит отметить, что тему холода и зимы Ди Каприо полностью раскрыл не только в своей общественной деятельности, но и в кино: от «Титаника», где его герой замерз в ледяной воде Атлантики, до «Выжившего», где актер снимался в мороз практически без одежды.
Из сообщения Леонардо Ди Каприо: «В этом сибирском селе ломались термометры, когда температура достигла минус 62! Такого не было уже 15 лет! Изменение климата представляет реальную угрозу для местных».
Якутские синоптики не замедлили с ответом. И рассказали голливудской звезде, что 60-градусные морозы для этой местности — норма, более того, эту зиму в Оймяконе даже можно назвать теплой: сейчас здесь какие-то минус 25, что на целых четыре градуса выше нормы.
Стоит отметить, что тему холода и зимы Ди Каприо полностью раскрыл не только в своей общественной деятельности, но и в кино: от «Титаника», где его герой замерз в ледяной воде Атлантики, до «Выжившего», где актер снимался в мороз практически без одежды.
Комментарии