«Под пулями спасла солдата»: в Кизляре вспоминают погибшую при расстреле храма главу совета ветеранов

Жертвами
22-летнего Халила Халилова, открывшего стрельбу у храма в Кизляре, стали пять пожилых женщин. Экстремист открыл огонь из ружья по людям, выходившим с церковной службы в Прощеное воскресенье. Нападавший был уничтожен бойцами Росгвардии.
Как сообщает корреспондент НТВ Омар Магомедов, Веру Маргунову в небольшом провинциальном городе лично знали многие жители. В середине 90-х женщина занимала должность замглавы Кизлярского района. Коллеги вспоминают, как во время нападения банды Салмана Радуева она под пулями боевиков вытащила с поля боя раненого солдата. В последние годы работала председателем совета ветеранов.
Галина Ким, коллега погибшей: «До сих пор не верится, что ее с нами нет, светлый был человек».
С рассветом в церкви стали собираться горожане. К месту трагедии люди несут гвоздики. Сегодня во всех храмах Северного Кавказа прошли панихиды по погибшим. Нападение на храм священнослужители называют не иначе как провокацией. Впрочем, посеять вражду между представителями двух конфессий убийце не удалось.
Первые секунды нападения попали на видео. Внимание очевидцев привлекли выстрелы во дворе храма. На кадрах заметен преступник, в руках он держит охотничье ружье, из которого стреляет в убегающих женщин.
Уже несколько лет центр Кизляра закрыт для проезда машин, попасть в церковь можно, если идти пешком. Не ясно одно, почему вооруженный мужчина, разгуливая с винтовкой по оживленным улицам города, не привлек внимание прохожих. Судя по количеству патронов, убийца все тщательно спланировал. Преступник известен — это 22-летний Халил Халилов.
Нападавший стрелял картечью, практически в упор. Он пытался скрыться на соседней улице, но был окружен и убит во время перестрелки.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Галина Ким, коллега погибшей: «До сих пор не верится, что ее с нами нет, светлый был человек».
С рассветом в церкви стали собираться горожане. К месту трагедии люди несут гвоздики. Сегодня во всех храмах Северного Кавказа прошли панихиды по погибшим. Нападение на храм священнослужители называют не иначе как провокацией. Впрочем, посеять вражду между представителями двух конфессий убийце не удалось.
Первые секунды нападения попали на видео. Внимание очевидцев привлекли выстрелы во дворе храма. На кадрах заметен преступник, в руках он держит охотничье ружье, из которого стреляет в убегающих женщин.
Уже несколько лет центр Кизляра закрыт для проезда машин, попасть в церковь можно, если идти пешком. Не ясно одно, почему вооруженный мужчина, разгуливая с винтовкой по оживленным улицам города, не привлек внимание прохожих. Судя по количеству патронов, убийца все тщательно спланировал. Преступник известен — это 22-летний Халил Халилов.
Нападавший стрелял картечью, практически в упор. Он пытался скрыться на соседней улице, но был окружен и убит во время перестрелки.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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