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    Патриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре. Дагестан, патриарх, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре

    Патриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре

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    Патриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре

    Патриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре

    Патриарх Кирилл отслужил панихиду по жертвам расстрела в Кизляре

      В российских церквях сегодня проходят панихиды по жертвам стрельбы в дагестанском Кизляре.

      В храме Христа Спасителя патриарх Кирилл провел заупокойную службу. В его послании говорится, что «убийство невинных людей на пороге храма — это страшное и циничное преступление, которое не имеет и не может иметь никаких оправданий. Совершить его могли лишь те, чьи сердца исполнены сатанинской злобы и ненависти».

      Накануне в Кизляре местный житель Халил Халилов открыл огонь по прихожанам из ружья. В результате нападения погибли пять человек (все — женщины), еще четверо получили ранения. Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как крайне тяжелое. В больницы также доставили двоих полицейских. Один из них был ранен в ногу.

      В настоящее время стражами порядка выясняется связь Халилова с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Перед бойней он записал видеообращение, на кадрах он сидит на фоне ружья и черного знамени.

      Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места

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