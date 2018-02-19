Школьница упала на рельсы на станции метро «Чистые пруды» в Москве

На станции метро «Чистые пруды» произошло ЧП: школьница упала на пути.
Алексей Мышляев, руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене: «Примерно в 17:35 (мск) на станции метро „Чистые пруды“ Сокольнической линии 15-летняя москвичка по собственной неосторожности упала на жесткий путь».
Машинист состава успел применить экстренное торможение. После этого сотрудники полиции подняли школьницу с путей на платформу, передает ТАСС. Ее доставили в комнату полиции и вызвали скорую помощь. В полиции заверили, что жизни девочки, упавшей на рельсы на Сокольнической линии, ничто не угрожает. Она отделалась ушибами и растяжениями.
Алексей Мышляев: «Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы».
На место вызвали родителей школьницы, с ней самой тем временем работает инспектор по делам несовершеннолетних. Свидетели происшествия и машинист подтвердили, что она упала на пути из-за собственной неосторожности. Этот инцидент не повлиял на движение поездов.
Машинист состава успел применить экстренное торможение. После этого сотрудники полиции подняли школьницу с путей на платформу, передает ТАСС. Ее доставили в комнату полиции и вызвали скорую помощь. В полиции заверили, что жизни девочки, упавшей на рельсы на Сокольнической линии, ничто не угрожает. Она отделалась ушибами и растяжениями.
Алексей Мышляев: «Со слов потерпевшей, у нее внезапно закружилась голова, после чего она потеряла равновесие и упала на жесткий путь с края платформы».
На место вызвали родителей школьницы, с ней самой тем временем работает инспектор по делам несовершеннолетних. Свидетели происшествия и машинист подтвердили, что она упала на пути из-за собственной неосторожности. Этот инцидент не повлиял на движение поездов.
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