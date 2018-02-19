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    Петербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика. Арктика, МЧС, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика

    Петербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика

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    Петербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика

    Петербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика

    Петербургские спасатели сообщили, какие опасности таит Арктика

      На встрече с журналистами сотрудники МЧС рассказали о безопасности на Крайнем Севере.

      Отправляясь на север, нужно запастись едой, водой и пройти серьезную подготовку, в том числе физическую и психологическую. Ведь в ледниках не ловит мобильная связь и нет Интернета.

      Только за минувший год в снежной тундре спасли порядка двух тысяч человек. Опасность таят не только сильные морозы. Арктическая вода содержит крайне мало минеральных веществ, а это вредно для иммунитета.

      К тому же опасность представляют мигрирующие рыбы и птицы. Они являются главным источником питания, но переносят различные заболевания, в том числе инфекционные.

      Сегодня в арктических широтах находятся свыше сотни пожарных частей и отдельных спасательных бригад. В основном они располагаются в населенных пунктах и на добывающих платформах.

      По словам спасателей, в последние годы в Арктике забыли, как правильно сооружать зимние аэродромы и даже какие самолеты пригодны для широт вечной мерзлоты. Но уже сейчас разработали специальный лайнер, который не замерзает и при самых сильных морозах работает исправно.

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