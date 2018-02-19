Молодой сочинец заказал убийство своей семьи ради наследства

Молодой житель Сочи нанял «киллера», чтобы тот убил его родителей и маленькую сестру.
Житель Сочи решил избавиться от членов своей семьи, чтобы завладеть квартирой, домом и другим имуществом. Подыскивал «киллера». В качестве «исполнителя» выступил сотрудник полиции. Ему он пообещал 3 млн рублей, которые планировалось передать после вступления в наследство. Молодой человек сообщил ему расположение комнат в доме, расположение камер видеонаблюдения, о собаке, которая имелась, а также передал охотничий нож.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Подысканный „исполнитель“, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство… Фигурант был задержан в момент передачи части денежных средств».
Уточняется, что в настоящее время 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к убийству двух и более лиц по найму», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «Подысканный „исполнитель“, в роли которого выступил сотрудник полиции, согласился совершить преступление за 3 миллиона рублей, которые тот должен был передать после вступления в наследство… Фигурант был задержан в момент передачи части денежных средств».
Уточняется, что в настоящее время 22-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Приготовление к убийству двух и более лиц по найму», сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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