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    Ксения Собчак наградила студентов-юристов СПбГУ именными стипендиями

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    Ксения Собчак наградила <nobr>студентов-юристов</nobr> СПбГУ именными стипендиями

    Ксения Собчак наградила студентов-юристов СПбГУ именными стипендиями

    Ксения Собчак наградила <nobr>студентов-юристов</nobr> СПбГУ именными стипендиями

      Фонд Анатолия Собчака отметил наиболее талантливых студентов юридического факультета. Церемония прошла в день памяти первого мэра Северной столицы.

      Сегодня в Санкт-Петербургском государственном университете наградили именными грантами лучших студентов-юристов. По традиции фонд Анатолия Собчака проводит эту церемонию именно 19 февраля, в день памяти первого мэра Петербурга.

      7 тысяч рублей ежемесячно в течение года к обычной стипендии получат учащиеся, которые самоотверженно продолжают дело политика и борются за честное, открытое, правовое государство. «Без которого невозможно провести ни экономические, ни политические реформы», — напомнила собравшимся директор фонда Людмила Нарусова.

      В этот раз в награждении участвовала кандидат в президенты и дочь Анатолия Собчака Ксения. Она также напутствовала молодых юристов.

      Ксения Собчак, кандидат в президенты РФ: «Если вы станете молодыми людьми, полными цинизма, понимания ситуации, что иногда надо промолчать, иногда надо сказать то, что от тебя ждут, иногда нужно принять какое-то решение, потому что страна такая, и мы не готовы, то ничего не поменяется. Поэтому молодость только с профессионализмом и совестью может изменить нашу страну».

      После награждения фонд Анатолия Собчака представил онлайн-музей рождения демократии, в котором с помощью видео, аудиоматериалов прошлых лет и инфографики расскажут о событиях, которые привели к распаду Советского Союза.

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