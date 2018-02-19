В администрации Порошенко осудили погромы офиса Россотрудничества в Киеве

В Киеве выразили надежду, что участники антироссийских погромов понесут заслуженное наказание.
В администрации президента Украины Петра Порошенко отреагировали на выходки националистов, устроивших беспорядки в офисе Россотрудничества (Российский центр науки и культуры) в минувшие выходные. Замглавы администрации осудил погромы и выразил надежду, что зачинщиков постигнет наказание.
Константин Елисеев, заместитель главы администрации президента Украины: «Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание».
Напомним, накануне десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание филиала Россотрудничества в Киеве. Были разбиты стекла, а уцелевшие — облиты краской. Зданию нанесен серьезный ущерб. При этом полицейские не предпринимали активных действий и лишь ограничились составлением протокола. В киевском управлении МВД заявили, что разыскивают организаторов нападения.
А в субботу несколько десятков человек ворвались на территорию центра, сорвали работу детских кружков и осквернили российский триколор. В посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что ожидают от официальных лиц США прекращения поддержки «пещерного национализма» на Украине и в других странах Восточной Европы.
Константин Елисеев, заместитель главы администрации президента Украины: «Украина позиционирует себя как цивилизованное государство, где уважают права людей, а также права людей на мирные акции. А это, что происходит, не совсем мирное. Надеюсь, что будут сделаны выводы нашими правоохранительными органами, и те, кто, спровоцировали или были непосредственными участниками, должны понести соответствующее наказание».
Напомним, накануне десятки радикалов забросали камнями и яйцами здание филиала Россотрудничества в Киеве. Были разбиты стекла, а уцелевшие — облиты краской. Зданию нанесен серьезный ущерб. При этом полицейские не предпринимали активных действий и лишь ограничились составлением протокола. В киевском управлении МВД заявили, что разыскивают организаторов нападения.
А в субботу несколько десятков человек ворвались на территорию центра, сорвали работу детских кружков и осквернили российский триколор. В посольстве РФ в Вашингтоне сообщили, что ожидают от официальных лиц США прекращения поддержки «пещерного национализма» на Украине и в других странах Восточной Европы.
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