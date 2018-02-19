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    В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке. Ленинградская область, кражи и ограбления, топливо. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

    В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

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    В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

    В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

    В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

      Экономическая полиция задержала троих умельцев, которые похищали дизтопливо из трубопровода.

      Похитители дизельного топлива организовали нелегальную скважину на дачном участке в Ленобласти. Хранилище незаконно добытой солярки они замаскировали под стройку жилого дома. Как рассказали в экономической полиции, злоумышленники вмонтировали в фундамент здания емкость, к которой тянулся километровый шланг от несанкционированной врезки.

      Врезку сделали в магистральном нефтепродуктопроводе, ведущем в порт Приморска. Здесь поражает не только масштаб декораций, но и самих хищений. Дизельное топливо подозреваемые выкачивали тоннами, а затем вывозили на пассажирском микроавтобусе.

      Один из задержанных в подпольном бизнесе оказался новичком. На кустарной скважине он успел проработать всего несколько дней. При этом мужчина признался, что не сразу догадался о незаконности предприятия и согласился сотрудничать со следствием. Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

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