В Ленобласти организовали «нефтебазу» на дачном участке

Экономическая полиция задержала троих умельцев, которые похищали дизтопливо из трубопровода.

Похитители дизельного топлива организовали нелегальную скважину на дачном участке в Ленобласти. Хранилище незаконно добытой солярки они замаскировали под стройку жилого дома. Как рассказали в экономической полиции, злоумышленники вмонтировали в фундамент здания емкость, к которой тянулся километровый шланг от несанкционированной врезки.



Врезку сделали в магистральном нефтепродуктопроводе, ведущем в порт Приморска. Здесь поражает не только масштаб декораций, но и самих хищений. Дизельное топливо подозреваемые выкачивали тоннами, а затем вывозили на пассажирском микроавтобусе.



Один из задержанных в подпольном бизнесе оказался новичком. На кустарной скважине он успел проработать всего несколько дней. При этом мужчина признался, что не сразу догадался о незаконности предприятия и согласился сотрудничать со следствием. Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.