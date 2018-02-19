Пассажиры сбитого поездом автобуса рассказали, как спаслись от неминуемой гибели

В Следственном комитете нашли состав преступления в действиях начальника станции и дежурного по переезду в Петербурге, где на выходных автобус оказался заблокирован на путях.
Начальник железнодорожной станции Зеленогорска, где 17 февраля скоростной поезд «Ласточка» протаранил пассажирский автобус, дал признательные показания. Об этом рассказали в следственном управлении на транспорте.
В то же время правительство Ленинградской области обратилось к Октябрьской железной дороге с просьбой проверить все электронные системы безопасности на железнодорожных переездах в регионе.
А всем автобусным перевозчикам отправили письмо с требованием еще раз проинструктировать водителей и кондукторов. Ведь именно профессиональные действия 64-летнего шофера Александра Игнатьева в этот раз спасли 15 жизней.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, переезд в Ушкове и сегодня, спустя двое суток после происшествия, не вернулся к нормальному режиму работы. Автомобили, даже когда на горизонте не видно составов, пропускает регулировщик — сотрудник Октябрьской железной дороги. Половина проезда занята техникой, задействованной в разборке руин переездного поста. Его состояние дает наглядное понимание, с какой силой «Ласточка» клюнула заблокированный на ее пути большой автобус.
Ехавшие на горнолыжный курорт по профсоюзной путевке пассажиры автобуса теперь не по наслышке знают, что спаслись чудом. Даже если среди 15 человек, половина из которых дети, и были спящие, то проснулись они мигом.
Даниил, пассажир автобуса: «Первый шлагбаум ударил по крыше нашего автобуса. Когда автобус проехал первый шлагбаум, мы оказались заблокированы. Водитель вышел из автобуса, чтобы сообщить дежурной по переезду. И справа из-за угла на огромной скорости вылетел электропоезд „Ласточка“».
Первые минуты после столкновения тоже попали на запись подростков, которым совладать с шоком как раз помогал видеоблог. Вокруг места происшествия люди без курток — те, кто выскочил из автобуса в чем был. До аварии они провели в пути уже около двух часов. На земле рядом с разбитой машиной практически без движения — водитель. Он, словно, капитан корабля, покидал свой автобус последним и уйти на почтительное расстояние от пикирующей в экстренном торможении «Ласточки» не успел.
Никита, пассажир автобуса: «Кто-то даже считает, что водитель не видел, что едет поезд. Он выходил самый последний и не успел отпрыгнуть. Я побежал к машинисту и попросил у него аптечку. Машинист пострадал несильно. У него были только царапины на лице».
Подробнее — в сюжете НТВ.
В то же время правительство Ленинградской области обратилось к Октябрьской железной дороге с просьбой проверить все электронные системы безопасности на железнодорожных переездах в регионе.
А всем автобусным перевозчикам отправили письмо с требованием еще раз проинструктировать водителей и кондукторов. Ведь именно профессиональные действия 64-летнего шофера Александра Игнатьева в этот раз спасли 15 жизней.
Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, переезд в Ушкове и сегодня, спустя двое суток после происшествия, не вернулся к нормальному режиму работы. Автомобили, даже когда на горизонте не видно составов, пропускает регулировщик — сотрудник Октябрьской железной дороги. Половина проезда занята техникой, задействованной в разборке руин переездного поста. Его состояние дает наглядное понимание, с какой силой «Ласточка» клюнула заблокированный на ее пути большой автобус.
Ехавшие на горнолыжный курорт по профсоюзной путевке пассажиры автобуса теперь не по наслышке знают, что спаслись чудом. Даже если среди 15 человек, половина из которых дети, и были спящие, то проснулись они мигом.
Даниил, пассажир автобуса: «Первый шлагбаум ударил по крыше нашего автобуса. Когда автобус проехал первый шлагбаум, мы оказались заблокированы. Водитель вышел из автобуса, чтобы сообщить дежурной по переезду. И справа из-за угла на огромной скорости вылетел электропоезд „Ласточка“».
Первые минуты после столкновения тоже попали на запись подростков, которым совладать с шоком как раз помогал видеоблог. Вокруг места происшествия люди без курток — те, кто выскочил из автобуса в чем был. До аварии они провели в пути уже около двух часов. На земле рядом с разбитой машиной практически без движения — водитель. Он, словно, капитан корабля, покидал свой автобус последним и уйти на почтительное расстояние от пикирующей в экстренном торможении «Ласточки» не успел.
Никита, пассажир автобуса: «Кто-то даже считает, что водитель не видел, что едет поезд. Он выходил самый последний и не успел отпрыгнуть. Я побежал к машинисту и попросил у него аптечку. Машинист пострадал несильно. У него были только царапины на лице».
Подробнее — в сюжете НТВ.
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