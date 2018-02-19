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    #RIPStallone: соцсети преждевременно похоронили постаревшего «Рэмбо»

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    #RIPStallone: соцсети преждевременно похоронили постаревшего «Рэмбо»

    #RIPStallone: соцсети преждевременно похоронили постаревшего «Рэмбо»

    #RIPStallone: соцсети преждевременно похоронили постаревшего «Рэмбо»
  • Фото: Associated Press © 2018, Andrew Medichini

    • Новость о якобы кончине знаменитого актера Сильвестра Сталлоне, сыгравшего в кино легендарного Джона Рэмбо, быстро разлетелась по просторам Интернета.

    Одним из первых фейк о смерти американского актера итальянского происхождения опубликовало сообщество World Tattoo & Piercing. В сообщении говорилось, что Сталлоне долго скрывал болезнь — рак простаты. Якобы именно и это стало причиной ухода из жизни знаменитости. Эти сообщения иллюстрировались фотографиями до неузнаваемости постаревшего и одряхлевшего Сталлоне. Впрочем, очень быстро выяснилось, что это всего лишь его снимки в гриме к фильму Creed 2.










    Новость быстро распространили группы и подписчики разных сообществ, сделав репосты. Многие поверили в фейк и выразили сожаление, поставив печальные смайлики.





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