RIPStallone: соцсети преждевременно похоронили постаревшего «Рэмбо»

Сильвестр Гарденцио Сталлоне умер сегодня утром из-за рака простаты. Актер держал свою болезнь в секрете, но в ито.. https://t.co/lChfvx6FR0 — World Tattoo & Piercing (@WorldTattoo3) 19 февраля 2018 г.

And then He gets failed in his Escape Plan. Prostate Cancer Ended The Expendables Finally!

RIP Sylvester Gardenzio Stallone

Favourite Actor He was! pic.twitter.com/WWxrzyvkoS — Muhammad Osman (@Osmanmani89) 19 февраля 2018 г.

Always the Champ!

Sylvester Gardenzio Stallone died early this morning because of the prostate cancer he was suffering from, the actor kept his disease a secret, but he couldn’t do it in the end. Rest in peace! 😢😢😢 pic.twitter.com/AJohX8ztHE — Ivan Migdalov (@i_migdalov) 19 февраля 2018 г.

Сильвестр Сталлоне….😭🤔😞 — ИГОРЬ (@turbogeil60) 19 февраля 2018 г.

Okay but I just need to know did Sylvester Stallone really die???😞😞😞😢😢😢😢 — Sara (@Sara_Laaav) 19 февраля 2018 г.

Одним из первых фейк о смерти американского актера итальянского происхождения опубликовало сообщество World Tattoo & Piercing. В сообщении говорилось, что Сталлоне долго скрывал болезнь — рак простаты. Якобы именно и это стало причиной ухода из жизни знаменитости. Эти сообщения иллюстрировались фотографиями до неузнаваемости постаревшего и одряхлевшего Сталлоне. Впрочем, очень быстро выяснилось, что это всего лишь его снимки в гриме к фильму Creed 2.Новость быстро распространили группы и подписчики разных сообществ, сделав репосты. Многие поверили в фейк и выразили сожаление, поставив печальные смайлики.