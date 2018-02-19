Российские хоккеистки сразятся за бронзу Игр в Пхёнчхане

Женская олимпийская сборная России по хоккею потерпела поражение от Канады в матче ½ финала турнира, проводимого в рамках
Игр-2018 в Пхёнчхане.
Встреча завершилась с результатом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0). Канадки, одержавшие победу, в финале сыграют со сборной США, одолевшей Финляндию с аналогичным счетом.
Матч за бронзу с участием российской команды и сборной Финляндии пройдет в среду, а финал — в четверг.
XXIII зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Матч за бронзу с участием российской команды и сборной Финляндии пройдет в среду, а финал — в четверг.
XXIII зимние Олимпийские игры проходят в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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