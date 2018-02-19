Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

Столичная полиция разыскивает водителя, который во время дорожного конфликта на МКАД выстрелил в оппонента из травматики, а затем скрылся.
Инцидент произошел в районе 7-го км МКАД. Между автомобилистами вспыхнул конфликт, один из них выстрелил, предположительно, из травматики в другого и уехал на Ford.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «В 15:20 на службу „02“ поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями в районе 7-го км МКАД. В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford».
Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого. Раненый направлен в больницу для оказания медпомощи, сообщает ТАСС.
Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «В 15:20 на службу „02“ поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями в районе 7-го км МКАД. В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford».
Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого. Раненый направлен в больницу для оказания медпомощи, сообщает ТАСС.
Комментарии