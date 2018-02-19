Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

    комментировать

    Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

    Дорожный конфликт на МКАД закончился стрельбой

    Столичная полиция разыскивает водителя, который во время дорожного конфликта на МКАД выстрелил в оппонента из травматики, а затем скрылся.

    Инцидент произошел в районе 7-го км МКАД. Между автомобилистами вспыхнул конфликт, один из них выстрелил, предположительно, из травматики в другого и уехал на Ford.

    Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве: «В 15:20 на службу „02“ поступило сообщение о дорожном конфликте между двумя водителями в районе 7-го км МКАД. В ходе конфликта один из его участников, предположительно, из травматического оружия причинил ранение своему оппоненту, после чего скрылся на автомобиле марки Ford».

    Сотрудники полиции принимают меры для розыска и задержания подозреваемого. Раненый направлен в больницу для оказания медпомощи, сообщает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru